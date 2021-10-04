Aziz Sancar'ın elini öpen Selçuk Bayraktar, o anların hikayesini anlattı: Birden dönüp 'Sana sarılmak istiyorum' dedi - Haberler
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Aziz Sancar'ın elini öpen Selçuk Bayraktar, o anların hikayesini anlattı: Birden dönüp 'Sana sarılmak istiyorum' dedi

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel
Aziz Sancar'ın elini öpen Selçuk Bayraktar, o anların hikayesini anlattı: Birden dönüp 'Sana sarılmak istiyorum' dedi

Bir televizyon programına katılan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın elini öptüğü anlara ilişkin konuştu. Bayraktar o anları, "Bir anda döndü dedi ki 'Sana sarılmak istiyorum.' Ben de şaşırdım. Ben de hemen sarıldım hemen elini öptüm. 'Öyle bir iş yapıyorsunuz ki ne kadar önemli olduğunu göstermek için de sana sarılmak istedim' dedi. 'Allah razı olsun seni öz kardeşim gibi sevdim' dedi." sözleriyle anlattı.

Esra Elönü'nün sunduğu Arafta Sorular programına, bu hafta Baykar CTO'su Selçuk Bayraktar konuk oldu. Programda, geçtiğimiz günlerde Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'ın da katıldığı TEKNOFEST'te birbirlerine sarılma anısını da anlatan Bayraktar, o anın nasıl geliştiği ile ilgili şunları söyledi:

"ÖZ KARDEŞİM GİBİ SEVDİM" DEMİŞ

"Bir anda döndü dedi ki 'Sana sarılmak istiyorum.' Ben de şaşırdım. Ben de hemen sarıldım hemen elini öptüm, hocamız çünkü. Hatta sonra hocamızı uğurladık dedik ki hatta 'Önemli bir iş yapıyorsunuz ki ne kadar önemli olduğunu göstermek için de sana sarılmak istedim' dedi. 'Allah razı olsun seni öz kardeşim gibi sevdim' dedi."

"KIZ ÇOCUĞU BÜYÜK LÜTUF"

Programda kendisine, eşi ve çocuğu ile ilgili bir video izletilen Selçuk Bayraktar, burada duygusal anlar yaşadı. VTR sonrası duygularını açıklayan Bayraktar, babalık duygusuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:"İnsanın hayatta yaşayabileceği en büyük lütuflardan bir tanesi bir kız çocuğu olması, ailesi olabilmesi... Tabii hepimiz için masalsı bir havası var bütün bunların. Bu kadar inişlerle-çıkışlarla, zorluklarla mücadele ederken hayatta, tüm insanlık için tabii böyle, hepimiz için öyle."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Aziz Sancar'ın elini öpen Selçuk Bayraktar, o anların hikayesini anlattı: Birden dönüp 'Sana sarılmak istiyorum' dedi - Haberler
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