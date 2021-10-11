Azez Şehidi Özel Harekât Polisi Fatih Doğan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dün akşam saatlerinde Suriye'nin Azez ilçesine bağlı Mare Bölgesinde PKK/PYD terör örgütünün Polis Özel Harekat aracına yaptığı güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli Adıyamanlı hemşerimiz Özel Harekat Polisi Fatih Doğan, baba ocağı Adıyaman'da tekbirlerle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın al bayrağa sarılı naaşı bugün sabah saatlerinde Gaziantep'te yapılan törenin ardından Helikopterle Adıyaman'a getirildi.

Burada cenaze aracına konulan şehidin naaşı helallik alınmak üzere baba evine getirildi. Baba evindeki helalliğin ardından Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın naaşı, Yeni Mezarlık Camisinde İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Adıyaman Şehitliğinde tekbirlerle ve gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Tören boyunca şehidin babası Mehmet Doğan'ın elini bırakmayan, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın tabutunun üzerindeki Türk Bayrağı ile şehidin fotoğrafını acılı baba Mehmet Doğan'a takdim etti.

Tören sonrası, Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, acılı aileye taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı ve sabır diledi.

Şehit Özel Harekat Polisi Fatih Doğan'ın cenaze törenine İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Vali Mahmut Çuhadar, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Muhammed Fatih Toprak, Yakup Taş, Abdurrahman Tutdere, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Siyasi Parti Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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