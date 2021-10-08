Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi! Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi! Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

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Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi! Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aycan Yanaç, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilenler. Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi. Aycan Yanaç kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aycan Yanaç merak konusu oldu. İşte Aycan Yanaç hakkında merak edilen Aycan Yanaç kimdir, Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Doğum tarihi: 21 Kasım 1998 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

kaç yaşında: 22 yaşında

Nereli: Nürnberg, Almanya

Aycan Yanaç (d. 21 Kasım 1998, Nürnberg) ALG Spor takımında forvet pozisyonunda görev yapan Almanya'da yetişmiş Türk kadın futbolcudur.

2015'te Türkiye 19 yaş altı kadın millî futbol takımında forma giymiştir ve 2018 yılından itibaren Türkiye kadın millî futbol takımını temsil etmektedir. Survivor 2020'de boy göstermiştir

21 Kasım 1998 tarihinde Almanya'nın Nürnberg kentinde yaşayan göçmen anne ve babadan dünyaya gelmiştir. Abisi de kendisi gibi futbolcudur. 2020 yılında Survivor'a katılmıştır.

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Haber: Aycan Yanaç kimdir? Aycan Yanaç hayatı ve biyografisi! Aycan Yanaç kaç yaşında, nereli? - Haberler
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