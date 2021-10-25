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Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başı boş gezen ata çarpan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde başı boş gezen ata çarpan kadın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaza, Öğretmenevi kavşağında meydana geldi. Orta refüjde otlamakta olan atlardan birinin kara yoluna çıkması sonucu kadın sürücü Deniz G. idaresindeki 34 AJC 356 plakalı araç, başı boş ata çarptı. Kaza ucuz atlatıldı. Kadın sürücü, kaza sonrası duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı. At ise hafif yaralandı. Araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

Ata çarpan kadın gözyaşına boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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