Antalya DOB, 'Romeo ve Juliet' balesini sahneleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya DOB, "Romeo ve Juliet" balesini sahneleyecek

AA / Levent Kişi - Haberler | Kültür Sanat
Antalya DOB,

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 21 ve 23 Ekim'de "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 21 ve 23 Ekim'de "Romeo ve Juliet" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan, libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan "Romeo ve Juliet" balesi, 21 Ekim saat 20.00 ve 23 Ekim saat 15.00'te sahnelenecek.

Gerek librettonun ele alınışı, gerek müzikal düzenlemesindeki başarılı yapısı, gerekse de koreografisindeki anlatımla klasik bir forma sahip olan "Romeo ve Juliet"in kostüm tasarımı Sevtaç Demirer, dekor tasarımı Çağda Çitkaya ve ışık tasarımı Fuat Gök tarafından hazırlandı.

Shakespeare ve Çaykovski gibi iki dahi sanatçının buluşmasının eşsiz bir örneği olan eserde "Juliet" rolünü Iaroslava Volkova, "Romeo" rolünü Tolga Burçak, "Mercutio" rolünü Umut Çaltekin, "Tybalt" rolünü Yiğit Erhan, "Paris" rolünü Burak Özbek, "Benvolio" rolünü Artur Ivanov, "Lady Capulet" rolünü Selin Berkmen, "Lord Capulet" rolünü Cenk Şahinalp, "Rosaline" rolünü Seda Manaz, "Peder Lawrence" rolünü Cem Kaytmaz, "Dadı" rolünü Fadime Keskin, "2 Kız" rolünü Sevgim Aksoy ve Seda Manaz, "Lady Montegue" rolünü Özlem Tekinay, "Lord Montegue" rolünü Devrim Saraçoğlu ve "Vali" rolünü ise Mehmet Sipahi canlandıracak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 lira arasında değişen eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com internet adresinden de temin edilebilecek.

Antalya DOB, Romeo ve Juliet balesini sahneleyecek

Antalya DOB, Romeo ve Juliet balesini sahneleyecek

Antalya DOB, Romeo ve Juliet balesini sahneleyecek

Antalya DOB, Romeo ve Juliet balesini sahneleyecek

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Tarkan Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Sergen Yalçın Lewis Hamilton Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya DOB, 'Romeo ve Juliet' balesini sahneleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:10:01. #1.12#