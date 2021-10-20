Ankara Büyükşehir Belediyesinin 22 dizel otobüsü elektrikli hale getirilecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğüne ait 22 dizel otobüsün elektrikli hale getirilmesine yönelik anlaşma imzalandı.

BELKA Teknoloji Merkezi'deki imza törenine, ABB Başkanı Mansur Yavaş, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş ve BELKA Genel Müdürü Dursun Çiçek katıldı.

Törende konuşan Yavaş, seller ve kuraklıkların tek sebebinin iklim değişikliği olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin Paris Anlaşması'na imza attığı günlerde, inşallah ülkemizde çevreci bütün yaklaşımlar sergilenecek ve çevre dostu araçlardan tutun her konuda çevreyle barışık çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Dünyada bir ilki yaptıklarını, bunun patentini de aldıklarını belirten Yavaş, "Elde edilecek 'know-how'a herhalde dünyada şu anda kimse fiyat biçemez. Bu kadar önemli bir olayı burada gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yavaş, projeyi daha ileri seviyelere getirerek Ankara'yı yeşil dönüşümün merkezi yapmayı hedeflediklerini de bildirdi.

Alkaş ise daha ekonomik ve çevreci bir toplu ulaşım hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirterek, dünyada yerel yönetimlerin özellikle düşük karbon emisyonuna sahip toplu ulaşım araçlarını kullanmaya yöneldiğini kaydetti.

Proje kapsamında elektrikli otobüsler için şarj altyapısının da kurulacağını anlatan Alkaş, "2006 model 22 dizel otobüsümüzün, belediyemizin bir iştiraki olan BELKA tarafından yüzde yüz elektrikli otobüse dönüştürülmesi ve sonrasında bize teslim edilerek filomuza kazandırılması amaçlanmakta." dedi.

Çiçek de projenin ülke sınırlarını aştığını söyleyerek, "Aracımız özel bir araç oldu, dünyadaki benzer segmentler arasında teknoloji kullanımı anlamında üst düzey rekabet yeteneğine sahip." ifadelerini kullandı.

Törene, Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Can Çoğun da katıldı.