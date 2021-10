Among US Konsollar İçin 14 Aralık 2021 Tarihinde Çıkışını Yapacak

InnerSloth tarafından geliştirilen popüler oyun Among US konsollar için 14 Aralık'ta çıkışını gerçekleştirecek.

Among US Dövüş Oyununa Dönüştü – İşte Among US Arena

15 Haziran 2018'de çıkışını gerçekleştiren Among Us, InnerSloth tarafından geliştirildi ve yayımlandı. Her ne kadar 2018'de çıkış yapsa da 2020 yılında zirveyi gören Among Us, YouTube ve Twitch plaformlarındaki çoğu yayıncı tarafından bolca oynandı.

Mobil versiyonu ücretsiz olan Among Us, mobilde de mükemmel bir büyüme yakaladı. Oyunun Switch versiyonu da bulunmakta. Şimdi ise Among US'ı konsollarda görmeye hazırlanıyoruz.

InnerSloth, Among US'ın resmi Twitter hesabından paylaştığı gönderide oyunun konsollar için çıkış tarihini paylaştı. Among Us, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4 ve PlayStation 5 konsollarına 14 Aralık 2021 tarihinde çıkışını yapacak.

Xbox konsolları için oyun, Xbox Game Pass servisine çıkış günü ile aynı günde eklenmiş olacak. Bu sürümde oyun için yayımlanmış tüm içerik ve güncellemeler yer alacak. PlayStation kullanıcıları için oynanabilir özel karakter olarak Ratchet & Clank yer alacak.

Among US konsollar için çıkmasının yanında aynı zamanda Crewmate Edition (29.99 dolar), Impostor Edition (49.99 Dolar) ve Ejected Edition (89.99 Dolar) olmak üzere 3 farklı fiziksel versiyonu da satışa sunulacak. PlayStation ve Xbox için fiziksel satış şu anlık mevcut değil. Dijital sürüm ise PC sürümünde olduğu gibi 4.99 dolar olacak. Platformlar arası cross play desteği de konsol sürümlerinde yer alacak.

