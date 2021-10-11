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Altınküre Okulları yönetim kurulu, İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Altınküre Okulları yönetim kurulu, İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi

Sakarya Altınküre Okulları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Altınküre Okulları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi.

1-7 Ekim tarihleri arsında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Sakarya Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya, İlkokul-Ortaokul Müdürü Serkan Şahin, Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Ümmügülsüm Aslan ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Emine Kaynakça, Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi. Ahmet Sakarya, bir araya geldiği İl Müftüsü Hasan Başiş ile görüş alışverişinde bulunarak tüm Din görevlilerin gününü kutladı. - SAKARYA

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Haber: Altınküre Okulları yönetim kurulu, İl Müftüsü Hasan Başiş ile bir araya geldi - Haberler
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