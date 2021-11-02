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Altın Bilezik'ten seramik deviyle işbirliği

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Altın Bilezik'ten seramik deviyle işbirliği

Bornova Belediyesi'nin işverenler ve iş arayanları buluşturan Altın Bilezik projesi kapsamında sektörün önde gelen firmalarından Ege Seramik için toplu iş görüşmesi gerçekleştirildi

Bornova Belediyesi'nin ödüllü projesi Altın Bilezik iş arayanlar ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen seramik üreticilerinden Ege Seramik'in talebiyle düzenlenen toplu iş görüşmesinde yazılı ve sözlü mülakat gerçekleştirildi. Prof. Dr. Türkel Minibaş Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen mülakata, şirketin aradığı niteliklere sahip olan 2000 Bornovalı davet edildi. Mülakatlar sonucunda 25 kişi sosyal medya sorumlusu ve üretim personeli olarak istihdam edildi.

Altın Bilezik Projesiyle iş arayan Bornovalıları istihdama kattıklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "İstihdam Merkezi'miz iş arayanlar kadar işverenlerin de başvurduğu bir adres haline geldi. Düzenlediğimiz eğitimler ve yaptığımız işbirlikleri ile istihdama katkı sağlıyoruz" dedi.

Altın Bilezik Projesi

Bornova Belediyesi bünyesinde kurulan ve Yılın En İyi Vizyon Projesi ödüllü alanAltın Bilezik Proje Ofisi ile irtibata geçen firmalar, işe almak istedikleri personelin şartlarını bildiriyor. Merkez tarafından istenilen nitelikleri uygun olan ve iş arayan vatandaşlara telefon, mail, SMS ve sosyal medya üzerinden duyuru yapılarak toplu iş görüşmesiyle firma yetkilileri ile iş arayan vatandaşlar buluşturuluyor. Görüşmelerde ön bilgilendirme ile işin şartlarının kendilerine uygunluğunu değerlendiren vatandaşlar, daha sonra başvuruda bulunup sözlü mülakata alınıyor.

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