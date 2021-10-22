Alec Baldwin kimdir? Alec Baldwin hangi filmlerde rol aldı?

ABD'li film yıldızı Alec Baldwin, Rust film çekimi sırasında görüntü yönetmeninin kazayla ölümüne neden oldu. 42 yaşındaki kadın yönetmen Halyna Hutchins hayatını kaybetti. 48 yaşındaki diğer set çalışanı Joel Souza ise olayda yaralandı. Peki, Alec Baldwin kim? Alec Baldwin hangi filmlerde rol aldı?

ALEC BALDWİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Nisan 1958 Kaç yaşında: 63 yıl yaşında Nereli: Amityville, New York, ABD Boy: 1,83 m Alexander Rae Baldwin III (d. 3 Nisan 1958, Massapequa), Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır..

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