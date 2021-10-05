Alaplı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Alaplı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Alaplı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre A.K. (43) idaresindeki 41 K 9574 plakalı Fiat marka otomobil ile S.K (51) idaresindeki 67 ABN 967 plakalı Jeep marka araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri yaralandılar.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Ambulanslarla Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye ve diğer yaralı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

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