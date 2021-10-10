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AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner'e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner'e ait servis aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde 59 S 2454 plakalı servis aracı sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Alev alev yanan araç, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Küle dönen aracın AK Parti Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Eray Güner'e ait olduğu öğrenildi.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.

AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı

AK Partili meclis üyesinin aracı kundaklandı
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