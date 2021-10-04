Afyonkarahisar'da Üçhöyük kurtarma kazısı yeninden başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da Üçhöyük kurtarma kazısı yeninden başladı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da Üçhöyük kurtarma kazısı yeninden başladı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük kurtarma kazısı yeniden başladı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki Üçhöyük kurtarma kazısı yeniden başladı.

Bolvadin Kaymakamı Taner Bolat ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğünce bu yıl yeniden başlanan Üçhöyük kurtarma kazısı alanını ziyaret etti.

Bolat ile Tanır, kazının bilim heyetinden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Koçak'tan bilgi aldı.

Koçak, burada yaptığı açıklamada, 20 kişilik kazı ekibinin bir ay boyunca çalışmalarına devam edeceğini, yeni verilere ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Önceki kazılarda insan kemikleri, tekstil ve tahıl üretimiyle ilgili buluntular elde edildiğini aktaran Koçak, şu bilgileri verdi:

"Üçhöyük, Afyonkarahisar ve çevresinin en büyük yerleşim alanı. Burası, Hititlerden öncesi topluluklara işaret ediyor. Buradaki büyük yerleşme yaklaşık bin yıl boyunca bir beylik merkezi gibi görünüyor. Bu bölgede 'Luviler' diye bir halkın yaşadığına inanılmaktadır. Bu kazı bu düşüncenin ne kadar doğru olduğuna da açıklık getirecektir. Bu yılki kazılarda da önemli bulgulara ulaşacağımızı ümit ediyoruz."

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu
Magazin Şafak Sezer Aleyna Tilki
Spor Aykut Kocaman Marcao Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Ali İhsan Su Cengiz Ergün Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afyonkarahisar'da Üçhöyük kurtarma kazısı yeninden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:11:18. #1.12#