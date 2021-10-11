Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın annesi yaşamını yitirdi - Haberler
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Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın annesi yaşamını yitirdi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç'ın annesi yaşamını yitirdi

Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç'ın annesi Gülbeyaz Kıvanç 84 yaşında hayatını kaybetti.

ADANA (AA) - Adana Sanayi Odası Başkanı (ADASO) Zeki Kıvanç'ın annesi Gülbeyaz Kıvanç 84 yaşında hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle kentteki özel bir hastanede tedavi gören Gülbeyaz Kıvanç yaşamını yitirdi.

Gülbeyaz Kıvanç'ın cenazesinin, yarın ikindi namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedileceği öğrenildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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