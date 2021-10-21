ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı - Haberler
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı

AA / Juan David Moreno Gallego - Haberler | Güncel

Blinken ve Duque'nin salonu gelişi Başkanı Ivan Duque'nin konuşması ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması BOGOTA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da Kolombiya Devlet Başkanı...

Blinken ve Duque'nin salonu gelişi

Başkanı Ivan Duque'nin konuşması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in konuşması BOGOTA - ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyarette bulunduğu Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'da Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile görüştü. Blinken ve Duque, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken-Kolombiya Devlet Başkanı Duque ortak basın toplantısı
AA / Juan David Moreno Gallego - Son Dakika Haberleri
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