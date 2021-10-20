ABD'de lisede silahla 17 kişiyi öldüren saldırgan hakkındaki suçlamaları kabul etti

NEW ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentindeki Stoneman Douglas Lisesinde 2018'de silahla 17 kişiyi öldürdüğü, 17 kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Nikolas Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etti.

Yargıç, cinayet suçlamalarının her birinin asgari, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası gerektirdiğini vurguladı.

"Yaptığım şey için çok üzgünüm ve her gün bununla yaşamak zorundayım." ifadesini kullanan 23 yaşındaki Cruz, suçlamaları kabul etti. Savcılar ise ölüm cezası istemekte ısrarcı oldu.

Cruz'un 14 Şubat 2018'de eski okulu Stoneman Douglas Lisesinde düzenlediği silahlı saldırıda 14'ü öğrenci 17 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Saldırganın olayda yasal olarak temin ettiği yarı otomatik silah kullanması, ülke çapında bireysel silahlanma karşıtı protestolara neden olmuştu.

Amerikan medyasına yansıyan haberler de Cruz'un, Florida Cumhuriyeti adlı beyaz ırkçı bir gruba üye olduğu ve Müslümanlarla siyahilerden "nefret ettiği" belirtilmişti.