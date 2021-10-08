ABD'de 9'uncu kattan düşen adam sağ kurtuldu - Haberler
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ABD'de 9'uncu kattan düşen adam sağ kurtuldu

İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Haberler | Güncel

- ABD'de 9'uncu kattan düşen adam sağ kurtuldu ABD'nin New Jersey eyaletinde bir binanın 9'uncu katından park halindeki lüks aracın üzerine düşen adam sağ kurtuldu.

- ABD'de 9'uncu kattan düşen adam sağ kurtuldu

NEW JERSEY - ABD'nin New Jersey eyaletinde bir binanın 9'uncu katından park halindeki lüks aracın üzerine düşen adam sağ kurtuldu.

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Jersey kentinde bir binanın 9'uncu katından park halindeki lüks aracın üstüne düşen 31 yaşındaki adam sağ kurtuldu. Geçtiğimiz çarşamba günü yaşanan olayda, görgü tanıkları patlamaya benzer bir ses ve çığlık duyduklarını ifade ederek, ardından sesin geldiği yönde lüks aracın üzerine düşen adamı gördüklerini aktardı.

Jersey Şehir Sözcüsü Kimberly Wallace-Scalcione yaptığı açıklamada, adamın dokuzuncu kattaki açık bir pencereden düştüğünü ve sağlık durumunun kritik olduğunu aktardı. Adamın binadan neden düştüğü henüz bilinmezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde ise, adamın kaldırıma yattığı ve bir kolunun kırıldığı görüldü. Adamın yerden kalkmak istediği fakat çevredekilerin yerde kalması ve ambulansı beklemesi için ikna etmeye çalıştığı görüldü. Adamın üstüne düştüğü araç ise kullanılamaz hale geldi.

ABD'de 9'uncu kattan düşen adam sağ kurtuldu
İhlas Haber Ajansı / Serkan Bayar - Son Dakika Haberleri
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