AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti - Haberler
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Haberler | Genel

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde bulunan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi'ni ziyaret etti.

İSTANBUL (İHA) - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

İSTANBUL - Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü'nde bulunan İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi'ni ziyaret etti.

Boğaziçi Üniversitesinin 1 milyon metrekarelik alanı kapsayan Kilyos'taki Sarıtepe Kampüsü, 2010'da alınan sürdürülebilir kampüs kararının ardından "Yeşil Kampüs" çalışmalarıyla kendine yetebilen bir yer haline geldi. Bugün Yeşil kampüste, Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre Biyorafineri Konsepti Projesi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu, ziyarete katılan AB Türkiye Delegasyon heyetine Avrupa'nın ilk karbon negatif biyorafinerisi olma özelliğine sahip tesisle ilgili bilgi verdi. Proje kapsamında hedef, sektörler başta olmak üzere petrokimya, kozmetik, tekstil gibi alg tabanlı ürünlerin kullanıldığı birçok farklı alanda faaliyet gösteren KOBİ'ler için Ar-Ge kapasitesi artırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri sağlandığı söylendi. Dr. Öğretim Üyesi Berat Haznedaroğlu, AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'a tesisi bizzat kendisi gezdirip yapılan projeler hakkında birebir bilgiler verdi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer Boğaziçi Üniversitesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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