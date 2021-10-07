9. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi belli oldu

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 23-30 Ekim arasında düzenlenecek 9. Boğaziçi Film Festivali'nin afişi belirlendi.

Tasarımcı Ege Öztayfun imzası taşıyan ve Bauhaus tasarım dilini modern bir tarzla kullanan, renkli yapısıyla festivalin dinamizmini öne çıkaran afiş, çeşitli geometrik şekillerin kullanımı ile festivalin enerjisine de vurgu yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığıyla düzenleniyor.

Yerli ve yabancı filmlerin seyirciyle buluşacağı, 7 gün sürecek festivalde, dünya çapında sinema profesyonellerinin yanı sıra sektörden isimler ağırlanacak. Boğaziçi Film Festivali kapsamında gerçekleşecek gösterimler, Atlas 1948 ve Kadıköy sinemalarında yapılacak.

13.00 ve 16.00 seansları için 10 lira, 18.30 ve 21.00 seansları için 15 lira olarak belirlenen festival biletleri, 12 Ekim'de "www.mobilet.com" ve sinema gişelerinden satışa sunulacak.

9. Boğaziçi Film Festivali gösterimleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün "Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi" kapsamında alınacak tedbirlere uygun gerçekleştirilecek.