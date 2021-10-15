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7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında (2)

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında (2)

TUTUKLANDI Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 7 yıl önce ağabeyi Cemal Uzun'u tüfekle öldürdüğü, yeğeni Adeviye Uzun'u ise bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Uzun, mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, 7 yıl önce ağabeyi Cemal Uzun'u tüfekle öldürdüğü, yeğeni Adeviye Uzun'u ise bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Uzun, mahkemece tutuklandı. Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun ile yengesi Nejla Uzun ise serbest bırakıldı.

TELEVİZYON PROGRAMLARINDA KATİL ZANLISININ BULUNMASINI İSTEMİŞTİ

Nuri Uzun'un, televizyon programlarına katılarak, katil zanlısının bulunması için yardım istediği ortaya çıktı. Uzun, bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Katil dışarıda elini kolunu sallayarak geziyor. Biz katilin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bir an önce yakalanmalı ki başkalarının canlarını da yakmasın. Palas'taki tüm insanlar, bizim başımıza gelen bu olay yüzünden tedirgin oldu. Herkes ruhsatlı silah alıp kamera taktırıyormuş. Başkalarının canlarının yanmaması için ve ağabeyimi öldürüp yeğenimi yaralayan katilin bir an önce yakalanması gerekiyor. Biz devlet büyüklerimizden katilin yakalanması için yardımlarını bekliyoruz" demişti.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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