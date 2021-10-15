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7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun (40) cinayetinde eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun gözaltına alındı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun (40) cinayetinde eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun gözaltına alındı. Şüphelilerden Nuri Uzun'un cinayetin ardından bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği belirtildi.

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un (40) evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Cemal Uzun, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

YAKLAŞIK BİNE YAKIN KİŞİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 7 yıl sonra cinayet dosyasını yeniden açtı. Ekipler, Kayseri genelinde yaklaşık bine yakın kişi ile yüz yüze görüşme yaptı. Aile üyeleri üzerinde yoğunlaşan ekipler, öldürülen Cemal Uzun'un eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun'un şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit etti. Yapılan çalışmanın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARDEŞİNİN KATİLLERİNİN BULUNMASINI İSTEMİŞ

Şüpheliler, ifadelerinde kendilerine yöneltilen suçlamaları reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, 'kasten adam öldürme', 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' ve 'nitelikli yağma' suçlamasıyla Sarıoğlan Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada, cinayetin şüphelilerinden Nuri Uzun'un bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı.


7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında

7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında

7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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