7 yıl önce işlenen cinayette maktulün eşi, kardeşi ve yengesi gözaltında

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 7 yıl önce pompalı tüfekle öldürülen Cemal Uzun (40) cinayetinde eşi Fadime Uzun, kardeşi Nuri Uzun ve onun eşi Nejla Uzun gözaltına alındı. Şüphelilerden Nuri Uzun'un cinayetin ardından bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği belirtildi.

Olay, 3 Haziran 2014'te Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi'nde meydana geldi. Cemal Uzun'un (40) evine giren kar maskeli kişiler, olay tarihinden iki hafta önce nişanlanan kızı Adeviye Uzun'un (15) altınlarını çalmaya kalkıştı. Bu sırada Adeviye Uzun, kolundan ve karnından bıçaklandı. Boğuşma sesleri üzerine yatak odasından çıkan Cemal Uzun ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Cemal Uzun, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Adeviye Uzun, tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. O dönem olayla ilgili yürütülen soruşturmada şüphelilere ulaşılamadı.

Bu arada, cinayetin şüphelilerinden Nuri Uzun'un bazı televizyon programlarına çıkarak ağabeyi Cemal Uzun'u öldüren kişilerin yakalanmasını istediği ortaya çıktı.