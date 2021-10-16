4'üncü kat balkonundan düşen İbrahim Talha yaralandı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen İbrahim Talha A. (14) yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sarıoğlan ilçesi Bakarcak Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanda meydana geldi. 4'üncü kattaki evlerinin balkonunda oynayan İbrahim Talha A., dengesini kaybedip düştü. İbrahim Talha A.'ya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Çağırılan ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Talha A., buradan da Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim Talha A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.