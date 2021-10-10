3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar Şüphelilerin mağaza dolabının kilidini kırmaya çalışma anı kamerada Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerlerinde cep telefonu çalan şüphelilerden ikisi yakalandı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - 3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

Şüphelilerin mağaza dolabının kilidini kırmaya çalışma anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir mağazadan 3 milyon 100 bin lira değerlerinde cep telefonu çalan şüphelilerden ikisi yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisi cezaevine gönderilirken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Pazar günü, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sıralarında 3 şahıs bir teknoloji mağazasına girdi. Şüpheliler, mağazada bulunan kilitli dolapları yanlarında getirdikleri kesici aletle açmak için dakikalarca uğraştılar. Uzun uğraşlar sonunda kilidi kıran şahıslar, 3 milyon 100 bin değerindeki cep telefonlarını yanlarında getirdikleri çantalara koyup uzaklaştı. Daha sonra iş yerine gelen mağaza sahibi durumu fark edince hemen polis ekiplerine haber verdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hemen konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyeme alarak şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüphelilerden Aziz Ç. ve Mazlum Y., yapılan operasyon neticesinde yalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şahıslardan Mazlum Y.'nin 18, Aziz Ç.'nin ise 4 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemeleri tamamlanan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şahısların kilitli olan dolapları açmak uğraştığı görülüyor. Kilidi kıran şahısların dolapta bulunan ürünleri yere döktüğü görülüyor.

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar

3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

Teknoloji mağazasından 3 milyon 100 bin liralık telefon çalan şüpheliler yakalandı

 Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

Dakikalarca kalp masajı yaptılar! Balkondan beton zemine düşen diş doktoru hayatını kaybetti

 Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada

Esenyurt'ta yarı çıplak hırsız kovalamacası kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Vladimir Putin Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Düm Tek Tek Aleyna Tilki
Spor Cristiano Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Emre Belözoğlu Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Bülent Ersoy Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 3 milyon 100 bin değerinde telefonu böyle çaldılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 13:54:52. #1.11#