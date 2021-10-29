29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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İstiklal Marşı'nın okunması Vali İnci Sezer Becel'in vatandaşları selamlaması Vali İnci Sezer Becel'in konuşması Halk oyunları gösterisi Ok atma ve akrobasi gösterileri Tören geçişi NEVŞEHİR - Nevşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İstiklal Marşı'nın okunması
Vali İnci Sezer Becel'in vatandaşları selamlaması
Vali İnci Sezer Becel'in konuşması
Halk oyunları gösterisi
Ok atma ve akrobasi gösterileri
Tören geçişi NEVŞEHİR - Nevşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.