29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Alpaslan Körükcü - Haberler | Güncel

İstiklal Marşı'nın okunması Vali İnci Sezer Becel'in vatandaşları selamlaması Vali İnci Sezer Becel'in konuşması Halk oyunları gösterisi Ok atma ve akrobasi gösterileri Tören geçişi NEVŞEHİR - Nevşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın okunması

Vali İnci Sezer Becel'in vatandaşları selamlaması

Vali İnci Sezer Becel'in konuşması

Halk oyunları gösterisi

Ok atma ve akrobasi gösterileri

Tören geçişi NEVŞEHİR - Nevşehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Alpaslan Körükcü - Son Dakika Haberleri
Cumhuriyet 98 yaşında

Cumhuriyet 98 yaşında

 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı

MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla video paylaştı

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