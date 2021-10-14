2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

Düzce'nin Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede 2021 yılında yapılan projeleri anlatarak, Cumayeri'nin geleceğini inşa etkilerini dile getirdi.

CUMAYERİ, DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, ilçede 2021 yılında yapılan projeleri anlatarak, Cumayeri'nin geleceğini inşa etkilerini dile getirdi.

Cumayeri'nde birçok projeyi başarıyla sürdüren Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, yapılan ve yapımı devam eden yatırımları anlatarak 2021 yılının Cumayeri'nin yılı olduğunu söyledi. Mustafa Koloğlu yaptığı açıklamada; "Cumayeri'ni şantiye alanına çevireceğiz demiştik. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Yaka Mahallemize 2 adet Çocuk Parkından sonra Mehmet Akif Mahallemize oyun alanı ve çocuk parkı çalışmalarımız devam ediyor. Yaka Mahalle cami şadırvanı ve tuvalet İnşaatı tamamlandı, çevre duvarı yapılıyor. Akabinde Yeni Cami tuvaletlerinin revize çalışmasına ve gençlik merkezi inşaatına başlayacağız. Ortaköy Köprüsü yenileme çalışması tamamlandı asfaltını da atacağız. Aile danışmanlığı merkezi inşaatı devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü hizmet binası inşaatı sürüyor. İtfaiye binası inşaatında sona gelindi inşaat tamamlanmak üzere. Hilal Tepe Mesire alanı devam ediyor. Millet Bahçesi Mesire alanı devam ediyor. Çevrik Mahallesi 136. Sokak 1600'lük boruların döşenmesi devam ediyor. Şu anda 9 noktada fiili çalışmalarımız devam ediyor. Yani Cumayeri şantiye alanımız oldu" dedi. - DÜZCE

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Edis Burak Sergen Bülent Ersoy Tamer Karadağlı
Spor Burak Elmas Ferdi Kadıoğlu Hamit Altıntop Fernando Alonso Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021'in parlayan yıldızı Cumayeri oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:50:17. #1.17#