2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır tahminlerinde kusursuz ilerleyen sadece 6 kişi kaldı!

2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır yarışmasında çeyrek finallerin ardından sadece 6 kişinin tahminleri kusursuz ilerliyor!

Bugün oynanan Gen.G-Cloud9 mücadelesinin ardından Çeyrek Final aşaması sonlanmış oldu. LoL Esports'un verilerine göre Kim Alır yarışmasında tüm tahminleri doğru yapan sadece altı kişi kaldı! Eğer bu kalan altı kişi büyük ödülü kazanmak istiyorsa geri kalan üç karşılaşmanın da sonucunu doğru bilmek zorunda!

Geçtiğimiz yıl finaller dahil tüm tahminleri doğru yapan sadece sekiz kişi bulunuyordu. Bu sene Çeyrek Final aşamasından sonra bile bu sayı altıya düştü. Bunda, grup aşamasında elde edilen şaşırtıcı sonuçların da kesinlikle payı var. Tüm aşamalarda doğru tahminleri yapmanız halinde verilen ödül ise çok büyük! Eğer tüm aşamalardaki tahminleriniz doğru çıkarsa oyundaki tüm Ebedi Kostümlere sahip oluyorsunuz! Bu kostümler ise: DJ Sona, Elementalist Lux, Çelik İntikam Miss Fortune, K/DA ALL OUT Seraphine, Pulsefire Ezreal, ve Ruh Bekçisi Udyr.

Kalan altı yarışmacı, MAD Lions-DAMWON Kia mücadelesinin ardından yerlerini korumaya devam ediyor. Bu altı yarışmacı da bugün oynanan mücadelede Gen.G'nin kazanacağını tahmin etmiş!

2021 Dünya Şampiyonası'nda önümüzde sadece üç karşılaşma kaldı. Bunlardan ilki 30 Ekim Cumartesi, DAMWON Kia ile T1 arasında oynanacak ilk yarı final eşleşmesi. İkinci eşleşmemiz ise 31 Ekim Pazar günü EDward Gaming ile Gen.G arasında oynanacak. Bu eşleşmeleri kazanıp adını Büyük Final'e yazdıran takımlar ise kozlarını 6 Kasım Cumartesi günü paylaşacak ve 2021 Dünya Şampiyonu olmak için mücadele edecek!

Playerbros - Son Dakika Haberleri