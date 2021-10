2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır tahminlerinde sadece 6900 kişi kusursuz ilerliyor!

2021 Dünya Şampiyonası Kim Alır yarışmasında A ve B grubunun maçlarının bitmesiyle birlikte sadece 6900 kişinin tahminleri kusursuz ilerliyor!

FunPlus Phoenix'in sürpriz olarak turnuvaya grup aşamasında veda etmesi ve EDward Gaming'in 100 Thieves mağlubiyetinin ardından T1'ın gruplardan birinci çıkması milyonlarca oyuncunun tahminlerinde yanılmasına yol açtı.

LoL Esports'un Kim Alır sayfasındaki bilgilere göre B grubunun da tamamlanmasının ardından sadece 6900 kusursuz tahmin yapan kişinin kaldığını görebiliyoruz. Bu da katılanların sadece %0.2'sine denk geliyor. Bu kişiler bir şekilde Cloud9'ın gruplardan çıkacağını ve Faker önderliğindeki T1'ın gruplardan lider çıkacağını öngörebilmiş kişiler.

Bu 6900 kişi liderliğini devam ettirebilmek istiyorsa C ve D grubundaki sıralamaları da doğru bilmiş olmalı. Bildiğiniz üzere eğer ki tüm tahminlerinizi doğru yaparsanız 3250 RP değerindeki tüm kostümleri ücretsiz bir şekilde alabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra tahmin etmenin imkansız olduğu bir grup aşamasını kusursuz tahmin etmenin gururunu yaşayacaksınız!

A ve B gruplarında yaşanan sıradışı olaylar göz önüne alındığında C ve D grubu sonrasında bu 6900 kişinin hızlıca azalacağını görmemiz şaşırtıcı olmaz. Geçtiğimiz yıl da 8 milyon kişinin katıldığı Kim Alır yarışmasını sadece 11 kişi tamamlayabilmişti.

Her geçen yıl artan League of Legends rekabetini de göz önünde bulundurursak, daha grup aşamasından tahminleriniz yanılabilir. Neredeyse her takımın her takımı yenebildiği bir senaryoda da tahminleri tutturmak hiç kolay değil!

C ve D grubu mücadeleleri bugün ve yarın saat 14: 00'da tekrardan bizlerle olacak!

