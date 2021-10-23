12 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlü, evinin bahçesinde yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D., polis ekiplerince evinin bahçesinde yakalandı.
KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D., polis ekiplerince evinin bahçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hasan D.'nin, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki evde saklandığını saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Hasan D., evinin bahçesinde otururken, polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.