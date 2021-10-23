12 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlü, evinin bahçesinde yakalandı - Haberler
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12 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlü, evinin bahçesinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Haberler | Güncel
12 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlü, evinin bahçesinde yakalandı

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D., polis ekiplerince evinin bahçesinde yakalandı.

KAYSERİ'de, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D., polis ekiplerince evinin bahçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Hasan D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Hasan D.'nin, Melikgazi ilçesi Tacettinveli Mahallesi'ndeki evde saklandığını saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Hasan D., evinin bahçesinde otururken, polis ekiplerince yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


12 yıl 6 ay hapisle aranan hükümlü, evinin bahçesinde yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit Serbest - Son Dakika Haberleri
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