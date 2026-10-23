Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zonguldak maden ocağı patlama SON DAKİKA! Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak maden ocağı patlama SON DAKİKA! Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. Peki, Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var? Zonguldak maden ocağı patlama son dakika gelişmeleri haberimizde.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması gündeme geldi. Olayla ilgili ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Peki,  Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var? Detaylar...

ZONGULDAK MADEN OCAĞI PATLAMA SON DAKİKA!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi. 

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Patlamanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Bu haber 97 sitede yayınlandı.
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı

Zonguldak'ta maden ocağında patlama! Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf çekmek isterken 300 metreden düştü: ABD’li turist İtalya’da hayatını kaybetti

Bu manzarayı çekmek isterken canından oldu: 300 metreden çakıldı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

76 kaza kurgulayıp 17 sigorta şirketini dolandırdılar! Adana merkezli operasyonda 80 şüpheli adliyede

Tam 76 kaza kurguladılar! Sigorta şirketlerini böyle soymuşlar
Şarkıcı Nev ikinci kez entübe edildi! Menajerinden kan bağışı çağrısı

Ünlü şarkıcı ikinci kez entübe edildi! Durumu kritik
Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğaz'ı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni
Bournemouth, Milan'ı sahadan sildi

Avrupa devi Milan'ı sahadan sildiler!
Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Çatlaklar oluşan bina korkuttu! 40 kişi tahliye edildi

Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyicilerden aynı yorum geldi: Eski filmlerin mizahı yok

Devam filminin fragmanı yayınlandı, izleyicilerden tepki geldi
Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası