Zonguldak maden ocağı patlama SON DAKİKA! Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var?

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Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlaması gündeme geldi. Olayla ilgili ayrıntıların netleşmesi bekleniyor. Peki, Zonguldak maden ocağında neden patlama oldu, kaç ölü kaç yaralı var? Detaylar...

ZONGULDAK MADEN OCAĞI PATLAMA SON DAKİKA!

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında grizu patlaması meydana geldi.

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA NEDEN PATLAMA OLDU?

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında grizu patlaması yaşandı. Patlamanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi bulunmuyor.

ZONGULDAK MADEN OCAĞINDA KAÇ ÖLÜ, KAÇ YARALI VAR?

Gelik beldesindeki özel maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralandı.

Olayla ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.