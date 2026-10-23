Wilfred Ndidi kimdir? Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası evli mi?

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Fabio Miretti'nin 39. dakikada sakatlanıp oyundan çıkması, Beşiktaş'ın Crystal Palace maçındaki ilk golünü de getirdi. Miretti'nin yerine giren Salih Özcan, ilk yarının uzatma dakikalarında savunmanın arkasına koşan Wilfred Ndidi'yi gördü ve Nijeryalı orta saha topu ağlara gönderdi.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim 2026 akşamı Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maç 2-2 bitti.

WILFRED NDIDI CRYSTAL PALACE'A NASIL GOL ATTI?

Wilfred Ndidi, Salih Özcan'ın savunma arkasına attığı ara pasla kaleciyle karşı karşıya kaldı ve 45+2. dakikada Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. Crystal Palace ikinci yarının başında Yeremi Pino ve Jean-Philippe Mateta'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Beşiktaş 73. dakikada Junior Olaitan'la eşitliği yakaladı, maçın son bölümünü ise Ümit Akdağ'ın kırmızı kartı yüzünden 10 kişi oynadı.

Ndidi maçtan bir gün önce, 21 Ekim'deki basın toplantısında takımın Crystal Palace maçına hazır olduğunu söylemişti.

WILFRED NDIDI KİMDİR?

Wilfred Ndidi, Beşiktaş'ta ve Nijerya Milli Takımı'nda forma giyen defansif orta saha oyuncusu. Tam adı Onyinye Wilfred Ndidi. Boyu 1,83. Avrupa'daki kariyerine Belçika'da Genk'le başladı, sekiz yılı aşkın süre İngiltere'de Leicester City'de oynadı.

Nijerya'nın genç milli takımlarında da oynayan Ndidi, A Milli Takım'a 2015'te çağrıldı ve ilk maçına Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile yapılan özel maçta çıktı. Nijerya'nın 2019 ve 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda üçüncü olduğu kadrolarda yer aldı.

WILFRED NDIDI NERELİ?

Wilfred Ndidi Nijeryalı. Ülkenin en büyük kenti Lagos'ta doğdu. Futbola Nijerya'da Nath Boys Akademisi'nde başladı.

WILFRED NDIDI KAÇ YAŞINDA?

Wilfred Ndidi 29 yaşında. 16 Aralık 1996'da doğdu.

WILFRED NDIDI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Wilfred Ndidi profesyonel kariyerinde üç kulüpte oynadı: Genk, Leicester City ve Beşiktaş. Ocak 2015'te Nath Boys Akademisi'nden Genk'e transfer oldu. Belçika'da iki yıl kaldıktan sonra Ocak 2017'de yaklaşık 17 milyon sterlinlik bonservisle Leicester City'ye geçti.

Leicester ile Temmuz 2024'te sözleşmesini 2027'ye kadar uzatan Ndidi, 8 Ağustos 2025'te Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlı kulüple yaptığı sözleşme üç yıllık ve bir yıl uzatma opsiyonlu.

WILFRED NDIDI EVLİ Mİ?

Wilfred Ndidi evli. Uzun süredir birlikte olduğu Dinma Fortune ile 2019'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da geleneksel törenle evlendi. Çiftin bir kızı var.