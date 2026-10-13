Villarreal Napoli maçı hangi kanalda, Villarreal Napoli maçı nereden CANLI izlenir?

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Villarreal ile Napoli, Avrupa arenasında kritik puanlar için karşı karşıya geliyor. İspanya ile İtalya'nın güçlü ekiplerini buluşturacak mücadele, gecenin merakla beklenen karşılaşmaları arasında yer alıyor. Villarreal Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Villarreal Napoli maçı şifresiz mi yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizin devamında...

VILLARREAL NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında İspanyol ekibi Villarreal, İtalyan temsilcisi Napoli'yi konuk ediyor. İki takım arasındaki mücadele, bugün, 13 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

VILLARREAL NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Villarreal-Napoli karşılaşması Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik yapılma ihtimaline karşı futbolseverlerin güncel programı takip etmesi önem taşıyor.

VILLARREAL NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Villarreal ile Napoli arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi, Türkiye'de tabii Spor 4 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

VILLARREAL NAPOLİ MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

tabii Spor 4 yayınına internet üzerinden erişilebiliyor. Kanalın Digiturk, D-Smart ve Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor. Bu nedenle karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi tabii'nin dijital platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Yayın bağlantıları zaman zaman değişebildiği için maç öncesinde güncel bilgilerin kontrol edilmesi öneriliyor.

VILLARREAL NAPOLİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal'in ev sahipliği yapacağı karşılaşma, İspanya'daki Estadio de la Ceramica'da oynanacak. "Sarı Denizaltı" lakaplı ev sahibi ekip taraftarı önünde galibiyet hedeflerken, Napoli ise zorlu İspanya deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin peşinde.