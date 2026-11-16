Uzak Şehir 74. bölüm fragmanı yayınlandı mı, Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı,

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi, farklı anlatımı ve derin karakter ilişkileriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizinin takipçileri ise şimdiden 74. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Tanıtım videosu çıktı mı? sorularına yanıt arıyor. Peki, büyük bir merakla beklenen yeni bölüm fragmanı paylaşıldı mı?

UZAK ŞEHİR KONUSU

Alya, Cihan’ın şartlı evlilik teklifine olumlu yanıt vermez. Bunun üzerine Cihan, Albora hakkındaki şikayetinden geri adım atmaz ve Alya kendisini bir anda mahkeme sürecinin ortasında bulur. Alya’nın bu kararı, Sadakat’in son kozunu oynamasına neden olur; ancak bu girişim, Alya’yı ikna etmek yerine daha da öfkelendirir. Alya’nın kararsızlığını fark eden Demir ise bu durumu kendi lehine çevirmek ister ve onu kendi safına çekmeye çalışır.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK

Cihan yaralı haliyle Alya'nın peşinden gider, hem de Berfin'e rağmen. Bunu gören Sadakat her zamanki gibi çıldırır.

Sadakat'in 40 yılı boşuna mıydı?

Enver ve Alya alevlerin arasında kalıyor, Cihan, hem Alya'ya hem de çocuğuna yetişebilecek mi?

Alya, Enver'in iyiliği için ona gitmesi gerektiğini söyler.

Alya'ya parmağındaki yüzüğün kendisi için bir önemi olmadığını anlatan Cihan, o yüzüğü elbet çıkaracağını ve kalbinde ondan başka kimse olmadığını itiraf eder. Alya ise bu durumda düşmanlarına bir yenisi daha ekleneceği konusunda endişelidir. Öte yandan bulantılarıyla başa çıkmaya çalışırken artık Cihan'a hamile olduğunu söyleyecek mi?

GEÇEN BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Cihan'ın avucundaki koz, Alya'nın bu¨tu¨n hayatını değiştirecek kadar ağırdır. Alya ise geri adım atmaya hiç niyetli değildir; konağın avlusunda herkesin önu¨nde öyle bir meydan okur ki, Albora'lar bile ne diyeceklerini bilemez. Ecmel’in Alya’ya yaşattıklarının ardından Cihan, ona kendi yöntemleriyle karşılık verir. Yaşananların ardından Alya’nın sakladığı bu¨yu¨k bir gerçeği, sahte evliliğini öğrenen Cihan, bu gerçekle birlikte Alya’nın kurduğu bu¨tu¨n oyunu derinden sarsacaktır. Midyat'a bakan bir tepede Alya ile Cihan arasında ağızdan çıkan her söz bir yara açar. Bir yanda söylenemeyen bir aşk, bir yanda affedilemeyen bir yalan... Zerrin'in mahkemeden aldığı karar, Albora konağının kapısında yeni bir savaş başlatır. Kaya'nın öfkesi dizginlenemez hale gelirken, hastane önu¨ndeki bir kavga kimsenin beklemediği bir sonla biter ve bir sessizlik herkesin hesaplarını altu¨st eder. Sadakat, kırk yıllık bir sırrın cevabını beklerken konağın karanlık köşelerinde onu izleyen gözlerden habersizdir. Berfin'in konağa bu¨yu¨k bir heyecanla gelişi ise beklenmedik bir anla gölgelenir. C.Deniz, annesiyle babasının arasında sıkışıp kalmışken onlardan tek bir şey ister: gerçeği. Gölgedeki el Kartal ise sabrını yitirmiştir. Cihan için kurduğu pusu, Alya'yı hayatının en zor kararıyla yu¨z yu¨ze getirecektir.

UZAK ŞEHİR 74. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin 74. bölüme ait fragmanı henüz yayımlanmadı.

UZAK ŞEHİR OYUNCU KADROSU

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın paylaştığı dizide; Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer gibi birçok başarılı oyuncu yer alıyor.