Ümraniye Boluspor maçı ertelendi mi, Ümraniye Boluspor maçı neden oynanmadı, Ümraniye Boluspor ne zaman oynanacak?

Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki karşılaşma, İstanbul'da gün boyu etkisini sürdüren yağmura yenik düştü. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede, ikinci yarıda şiddetini artıran yağış nedeniyle sahada su birikintileri oluştu ve top normal şekilde hareket edemez hale geldi. Maç durdurulduğunda Boluspor 10 kişiyle 1-0 öndeydi. Ümraniye Boluspor maçı ne zaman oynanacak, kalan dakikalar ne olacak? Tüm detaylar haberimizde…

ÜMRANİYE BOLUSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Evet. Trendyol 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde 14 Ekim Çarşamba günü karşı karşıya gelen Eminevim Ümraniyespor ile Boluspor arasındaki maç, yoğun yağış nedeniyle tamamlanamadı. Hakem Berkay Erdemir, 58. dakikada oyunu durdurdu ve yapılan kontrollerin ardından karşılaşma ileri bir tarihe ertelendi. Maçı yayınlayan TRT Spor da karşılaşmanın yoğun yağış nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

ÜMRANİYE BOLUSPOR MAÇI NEDEN OYNANMADI?

Karşılaşmanın ikinci yarısında yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte sahanın birçok noktasında su birikintileri oluştu. Zemin ağırlaşırken topun sekmemesi ve normal şekilde yuvarlanamaması, oyunun sağlıklı biçimde sürdürülmesini imkânsız hale getirdi. Bunun üzerine hakem Berkay Erdemir, 58. dakikada oyunu keserek saha zeminini kontrol etti.

OYUNCULAR SOYUNMA ODASINA GÖNDERİLDİ

Zemin kontrolünün ardından hakem Erdemir, iki takımın kaptanları ve teknik direktörleriyle görüştü. Görüşmenin ardından yardımcılarıyla birlikte soyunma odasına giden Erdemir, oyuncuları da soyunma odasına gönderdi. Saha görevlileri zemindeki suyu tahliye etmek için çalışma yürütürken karşılaşmaya 15 dakikalık ara verildi. Ancak yağışın devam etmesi nedeniyle yapılan son kontrollerde oyunun mevcut koşullarda sürdürülemeyeceğine karar verildi.

MAÇ DURDURULDUĞUNDA SKOR NEYDİ?

Karşılaşma durdurulduğu sırada Boluspor 1-0 öndeydi. Konuk ekip, 25. dakikada Muhammet Zeki'nin ceza sahası içinde rakibini geçip attığı golle skora üstünlüğü getirdi ve ilk yarıyı önde tamamladı. Boluspor'da Furkan Emin ise ikinci yarının hemen başında gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ÜMRANİYE BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ertelenen karşılaşmanın oynanacağı yeni tarih henüz açıklanmadı. Maçın kalan bölümünün ne zaman ve hangi koşullarda tamamlanacağına ilişkin karar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek. Bolu basınında, mücadelenin durduğu 58. dakikadan itibaren devam etmesinin beklendiği yönünde değerlendirmeler yer alsa da konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı. TFF'nin kararıyla birlikte maçın yeni tarihi ve uygulanacak usul netlik kazanacak.

İSTANBUL'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İstanbul'da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak, futbol karşılaşmasının yanı sıra kentte günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Birçok ilçede cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluşurken, trafik yoğunluğu da ciddi seviyelere ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü okullarda yüz yüze eğitime ara verirken, motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışını da ikinci bir talimata kadar yasakladı.