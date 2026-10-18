ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda Cem Öğretir'in sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, her bölümde yarışmacılara yönelttiği farklı türdeki sorularla izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Programda sorulan sorular, yayının ardından sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Türkiye'de "Güney" kelimesiyle anılan bölgelerin bulunması, sorunun cevabını tahmin etmeyi zorlaştırdı. Türkiye'nin 81 ilinden kaçı "güney yarım küre"dedir?

TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDEN KAÇI "GÜNEY YARIM KÜRE"DEDİR?

A) 81

B) 40

C) 1

D) 0

Cevap: D) 0

TÜRKİYE HANGİ YARIM KÜREDE?

Türkiye'nin 81 ilinin tamamı kuzey yarım kürede yer alıyor. Dünya, Ekvator çizgisiyle kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreye ayrılıyor. Türkiye ise yaklaşık 36 ile 42 derece kuzey enlemleri arasında bulunuyor. Bu nedenle ülkenin en güneyindeki noktası bile Ekvator'un oldukça kuzeyinde kalıyor ve Türkiye'nin hiçbir ili güney yarım kürede bulunmuyor. Güneydoğu Anadolu gibi bölge adlarındaki "güney" ifadesi ise yalnızca ülke içindeki konumu anlatıyor. Türkiye ayrıca başlangıç meridyeninin doğusunda yer aldığı için doğu yarım kürede bulunuyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Kim Milyoner Olmak İster, ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Türkiye'nin en uzun soluklu bilgi yarışmalarından biri olan program, yeni sezonda sunucu koltuğuna oturan Cem Öğretir ile yayın hayatını sürdürüyor. Yarışmanın geçmiş bölümlerine ATV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden ulaşılabiliyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacılar, giderek zorlaşan 15 genel kültür sorusunu yanıtlayarak 10 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. Her soruda dört seçenek bulunuyor ve yarışmacılar zorlandıkları sorularda joker haklarını kullanabiliyor. Yarışmacılar dilerse cevap vermeden yarışmadan çekilerek o ana kadar kazandıkları ödülü alabiliyor. Baraj noktaları ise yanlış cevap durumunda yarışmacının alacağı ödülü belirliyor.