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Türkiye - Belçika maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, milli maç öncesinde en çok sorgulanan konular arasına girdi. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak ay-yıldızlı ekibin bu kritik sınavı, milyonlarca taraftar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve şifresiz yayınlanacak mı? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA? AY-YILDIZLILAR RÖVANŞ PEŞİNDE

Türkiye - Belçika maçı ne zaman, hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçta deplasmanda 3-0 mağlup olduğu Belçika'yı bu kez kendi taraftarı önünde ağırlayacak. Rövanş niteliği taşıyan mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve yayın bilgilerini araştırıyor. Vincenzo Montella dönemi sona eren milli takımda yeni teknik direktörün kim olacağı da merak ediliyor. İşte Türkiye - Belçika maçıyla ilgili tüm detaylar...

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. Ay-yıldızlılar, grubun bu kritik maçında sahadan galibiyetle ayrılarak ilk karşılaşmadaki mağlubiyetin rövanşını almayı hedefliyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI SAAT KAÇTA?

Milli takımın Belçika ile oynayacağı mücadele, Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Maç saatinde değişiklik olması halinde resmi açıklamaların takip edilmesi öneriliyor.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Belçika karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler, ay-yıldızlı ekibin mücadelesini herhangi bir ücret ödemeden televizyon başından takip edebilecek.

TÜRKİYE - BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Milli takım, İzmirli taraftarların desteğini arkasına alarak Belçika karşısında iç saha avantajını kullanmak istiyor.

İLK MAÇTA 3-0 MAĞLUP OLMUŞTUK

Türkiye, grubun ilk karşılaşmasında Belçika deplasmanından 3-0'lık mağlubiyetle dönmüştü. Bu sonuç, İzmir'deki rövanş maçını ay-yıldızlılar açısından daha da kritik hale getirdi. Milli takımın bu mücadeleden alacağı sonuç, gruptaki konumunu doğrudan etkileyecek.

A MİLLİ TAKIM'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulu toplantısında aldığı kararla A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella dönemi resmen sona erdi. Türkiye'yi 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na taşıyan İtalyan teknik adamın yerine kimin getirileceği ise henüz açıklanmadı. Federasyonun Belçika maçı öncesinde yeni teknik direktör konusunda nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.