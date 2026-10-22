Trabzonspor Hearts maçı ne zaman, saat kaçta, Trabzonspor Hearts maçı bugün mü?

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Trabzonspor – Hearts maçı bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak. İşte Trabzonspor – Hearts maçının tarihi, saati ve stadına dair tüm detaylar.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet, Trabzonspor ile Hearts bugün, 22 Ekim 2026 Perşembe günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ikinci haftası programında yer alıyor.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 19.45’te başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi kurumlarca değişiklik yapılabileceği için karşılaşma öncesinde güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İnternetten izlemek isteyenler TRT 1 canlı yayınına tabii platformu üzerinden ulaşabilecek. Azerbaycan’da ise karşılaşma İçtimai TV’den izlenebilecek.

TRABZONSPOR HEARTS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Trabzon’daki Papara Park’ta oynanacak. Bordo-mavililer, taraftarının desteğini arkasına alarak İskoç rakibi karşısında üç puan hedefliyor.

İKİ TAKIM MAÇA NASIL GELİYOR?

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio’yu deplasmanda 4-2 yenerek organizasyona üç puanla başladı. Hearts ise ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile 1-1 berabere kaldı ve ilk haftayı 1 puanla 20. sırada tamamladı.

AYNI AKŞAM BEŞİKTAŞ DA SAHADA

Trabzonspor’un ardından saat 22.00’de Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde sahasında Crystal Palace’ı ağırlayacak. Bu mücadele de TRT 1’den şifresiz olarak yayınlanacak.