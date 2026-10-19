Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?

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Trabzonspor Beşiktaş maçı saat kaçta sorusunun yanıtı netleşti. Dev derbi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. İki takımın Avrupa'da aldığı galibiyetlerin ardından moralli çıkacağı mücadelede, yaklaşık 6 yıl aradan sonra Beşiktaş taraftarları da tribünde yer alacak. Trabzonspor - Beşiktaş maçında eksikler kimler? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, haftanın kapanış maçı olarak futbolseverlerle buluşacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın ilk yarısının 20.45 civarında, maçın ise yaklaşık 21.50 sularında sona ermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Derbi, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden, internetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden ulaşabiliyor. Maç şifresiz kanallarda yayınlanmayacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Trabzon'daki Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla iki takım arasındaki maçlarda yaklaşık 6 yıldır süren deplasman seyircisi yasağı sona erdi. Böylece Beşiktaş taraftarları da derbide takımlarını tribünden destekleyebilecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbinin hakemliğine Cihan Aydın'ı atadı. Aydın'a yardımcı hakem olarak Bersan Duran ve Mustafa Savranlar eşlik edecek, dördüncü hakem ise Mehmet Türkmen olacak.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Hoffenheim maçında yaşadığı ve MR'da kısmi plantar fasya yırtığı olarak tespit edilen sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Hoffenheim karşısında oynamayan Vaclav Cerny ise kadroya döndü. Trabzonspor'da ise Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında golünü attıktan kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıkan Paul Onuachu'nun durumu merak ediliyor.

İKİ TAKIM AVRUPA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 mağlup etti. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 yenerek turnuvada ikide iki yaptı. İki takım da derbiye Avrupa'da aldıkları bu galibiyetlerin verdiği moralle çıkacak.

DERBİDE 142. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş, bugüne kadar 141 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 56'sını Beşiktaş, 47'sini ise Trabzonspor kazanırken, 38 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım, bu akşam Papara Park'ta 142. kez kozlarını paylaşacak.