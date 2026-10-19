Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, maç bitti mi MAÇ SKORU! Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Trabzonspor Beşiktaş canlı maç skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte dakika dakika takip edilebilecek. Derbi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın skoru, gol atan isimler ve önemli pozisyonlar, karşılaşma süresince haberimizde güncellenecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta bitecek? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve şu an için skor 0-0. Maçın canlı skoru, karşılaşmanın başlamasıyla birlikte haberimizde anlık olarak güncellenecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır. Trabzonspor - Beşiktaş maçı henüz başlamadı. Derbinin, 90 dakikalık süre ve devre arası ile birlikte saat 21.50 civarında sona ermesi bekleniyor. Uzatma dakikalarına bağlı olarak maçın bitiş saatinde birkaç dakikalık değişiklik olabilir.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ CANLI SKOR NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Derbinin canlı skoru, haberimizin yanı sıra iki kulübün ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından da takip edilebilecek. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyenler ise maçı beIN Sports 1 ekranlarından ve beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden takip edebilecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?

Karşılaşma henüz başlamadığı için derbide atılmış bir gol bulunmuyor. Gol atan oyuncular ve gol dakikaları, maç süresince haberimize eklenecek.