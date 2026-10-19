Trabzonspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, Trabzonspor Beşiktaş nereden yayınlanıyor?

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Trabzonspor Beşiktaş nereden yayınlanıyor sorusunun yanıtı beIN Sports oldu. Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak derbiyi beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekranlara getirecek. Karşılaşma, beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de internetten izlenebilecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi platformda kaçıncı kanalda? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, karşılaşmayı maç öncesi ve maç sonu programlarıyla birlikte futbolseverlere sunacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ NEREDEN YAYINLANIYOR?

Derbiyi televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları; uydu, kablo ve IPTV hizmeti veren farklı platformların paketlerinde de yer alıyor. Kanal numarası kullanılan platforma göre değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

Karşılaşmayı internetten takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD'u kullanabiliyor. TOD'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Maçı TOD'dan izleyebilmek için platformda geçerli bir aboneliğe sahip olmak gerekiyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Trabzonspor - Beşiktaş maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Derbiyi izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. İzinsiz yayın yapan internet sitelerinin hem telif ihlali içerdiğini hem de kullanıcılar için güvenlik riski taşıdığını hatırlatmak gerekiyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak ve hakem Cihan Aydın tarafından yönetilecek.

DERBİDE DEPLASMAN TARAFTARI TRİBÜNDE

Bu akşamki mücadele, yalnızca saha içindeki rekabetle değil, tribünlerle de dikkat çekecek. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla iki takım arasındaki maçlarda yaklaşık 6 yıldır uygulanan deplasman seyircisi yasağı sona erdi. Böylece Beşiktaş taraftarları da Papara Park'ta takımlarını destekleyebilecek.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Trabzonspor, derbiye UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 yenmenin moraliyle çıkıyor. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı Almanya'da 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle derbide yer almayacak. Trabzonspor'da ise Paul Onuachu'nun durumu maç öncesinde netlik kazanacak.