Trabzonspor Beşiktaş maçı ertelendi mi, Trabzonspor Beşiktaş maçı ertelenecek mi?

Trabzonspor Beşiktaş maçı ertelenecek mi sorusunun yanıtı şimdilik netleşmiş durumda. Türkiye Futbol Federasyonu, derbinin tarihinde ya da saatinde değişiklik yapıldığına dair bir duyuru yayımlamadı ve maçın hakemi de açıklandı. Derbi öncesinde asıl gündem ise 6 yıllık deplasman yasağının sona ermesi oldu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmaya alınmasını uygun buldu. Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, hakemi kim? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Hayır. Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig maçının ertelendiğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı programa göre karşılaşma, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Şu an için derbinin ertelenmesine yönelik bir karar ya da resmi bir değerlendirme bulunmuyor. Erteleme tartışmaları, İstanbul'da beklenen kuvvetli yağış nedeniyle Fenerbahçe - Alanyaspor maçı için gündeme gelmişti. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ise Trabzon'da oynanacak. Hava koşulları ya da başka bir nedenle değişiklik olması durumunda yeni karar federasyon tarafından resmi olarak duyurulacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasının kapanış maçı olan Trabzonspor - Beşiktaş derbisi, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya Trabzon'daki Papara Park ev sahipliği yapacak.

TRABZONSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, beIN Sports aboneliği bulunan platformlar üzerinden maçı takip edebilecek.

DERBİNİN HAKEMİ CİHAN AYDIN

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trabzonspor - Beşiktaş maçında düdüğün Cihan Aydın'da olacağını açıkladı. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

6 YILLIK DEPLASMAN YASAĞI SONA ERDİ

Derbi öncesinde en çok konuşulan konu, deplasman tribünüyle ilgili alınan karar oldu. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, iki kulübün ortak talebi doğrultusunda Beşiktaş taraftarlarının karşılaşmaya alınmasını uygun buldu. Böylece iki takım arasındaki maçlarda yaklaşık 6 yıldır süren deplasman seyircisi yasağı sona erdi ve siyah-beyazlı taraftarlar Papara Park'ta takımlarını destekleyebilecek.

İKİ TAKIMDA SAKATLIK GÜNDEMİ

Derbi öncesinde iki takımda da sakatlık gündemi öne çıkıyor. Trabzonspor'da Paul Onuachu, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio ile oynanan maçta golünü attıktan kısa süre sonra sakatlanarak oyundan çıkmıştı; Nijeryalı golcünün durumu sağlık kontrollerinin ardından netlik kazanacak. Beşiktaş'ta ise Hoffenheim maçında ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle oyundan çıkan kaptan Orkun Kökçü'nün ciddi bir sakatlığının bulunmadığı ve derbide forma giymesinin beklendiği belirtildi.

İKİ TAKIM AVRUPA'DAN GALİBİYETLE DÖNDÜ

Trabzonspor ve Beşiktaş, derbiye Avrupa'da aldıkları galibiyetlerle moralli giriyor. Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde Finlandiya deplasmanında KuPS Kuopio'yu 4-2 yendi. Beşiktaş ise UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya'da Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederek turnuvada ikide iki yaptı.

DERBİDE 142. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş bugüne kadar 141 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 47 galibiyet alırken, 38 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım, Papara Park'ta 142. kez kozlarını paylaşacak.