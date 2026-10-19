Trabzonspor Beşiktaş maç özeti ve golleri nasıl izlenir (VİDEO) Trabzonspor Beşiktaş maçı golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor Beşiktaş maç özeti ve golleri nasıl izlenir sorusu, Süper Lig'in 8. haftasını kapatacak dev derbi öncesinde futbolseverlerin gündemine oturdu. Bordo-mavililer ile siyah-beyazlılar, bu akşam saat 20.00'de Papara Park'ta karşı karşıya gelecek. Maçı canlı izleyemeyecek futbolseverler, karşılaşmanın özetini ve gollerini nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maç özeti nereden izlenir? İşte merak edilenler…
Trabzonspor Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı soruları ise karşılaşmanın oynanmasıyla birlikte yanıt bulacak. Derbi henüz başlamadı. Mücadele, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçın sonucu, golleri atan isimler ve geniş özet görüntüleri, karşılaşmanın ardından haberimizde yer alacak. Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin golleri nereden izlenir? Tüm detaylar haberimizde…
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ NASIL İZLENİR?
Trabzonspor - Beşiktaş maçının özet görüntüleri, karşılaşmanın sona ermesinin ardından Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un resmi kanalları üzerinden izlenebilecek. Maçın geniş özeti, beIN Sports'un dijital platformu TOD'da ve kuruluşun resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılacak. Futbolseverlerin özet ve gol videolarını yalnızca resmi kaynaklardan izlemesi öneriliyor.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ GOLLERİ NEREDEN İZLENİR?
Derbide atılan gollerin görüntüleri, maç sırasında ve sonrasında beIN Sports'un resmi sosyal medya hesapları ve dijital platformları üzerinden yayınlanacak. Gol videolarına ayrıca TOD platformu üzerinden de ulaşılabilecek. İzinsiz paylaşılan video bağlantılarının hem telif ihlali içerdiğini hem de kullanıcılar için güvenlik riski taşıyabildiğini hatırlatmak gerekiyor.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maçın sonucu, karşılaşmanın tamamlanmasının ardından haberimizde güncellenecek.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOLLERİ KİM ATTI?
Derbide gol atan isimler, karşılaşmanın oynanmasıyla birlikte belli olacak. Golleri atan oyuncular ve gol dakikaları, maç sona erdiğinde haberimize eklenecek.
TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı, bugün, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Derbi, beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden, internetten takip etmek isteyenler ise beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden ulaşabiliyor.
DERBİ ÖNCESİ SON DURUM
Papara Park'ta oynanacak derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İki takım da derbiye Avrupa'da aldıkları galibiyetlerle moralli çıkıyor; Trabzonspor Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Yaklaşık 6 yıllık deplasman yasağının sona ermesiyle Beşiktaş taraftarları da tribündeki yerini alacak.