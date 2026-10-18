Trabzon Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor Beşiktaş nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı, Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports'ta saklı. Derbi, beIN Sports 1'in yanı sıra beIN Sports'un dijital platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Yaklaşık 6 yıllık deplasman yasağının sona ermesiyle birlikte siyah-beyazlı taraftarlar da Papara Park'ta takımlarını destekleyebilecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı şifresiz mi? Tüm detaylar haberimizde…

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'in yayın haklarına sahip olan beIN Sports, derbiyi naklen futbolseverlerle buluşturacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, beIN Sports 1'e Digiturk'te 77. kanal üzerinden ulaşabiliyor. beIN Sports kanalları farklı uydu, kablo ve IPTV platformlarında da yer alıyor; kanal numaraları ise kullanılan platforma göre değişiklik gösteriyor. İnternetten takip etmek isteyenler, beIN Sports'un dijital yayın platformu TOD üzerinden maçı canlı izleyebilecek. Kanal numaraları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Hayır. Trabzonspor - Beşiktaş maçı şifresiz kanallarda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için beIN Sports aboneliği ya da beIN Sports kanallarını içeren bir platform paketine sahip olmak gerekiyor. Futbolseverlerin yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması ve yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Derbi, haftanın kapanış maçı olarak oynanacak.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Trabzon'daki Papara Park'ta gerçekleştirilecek. Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla, iki takım arasındaki maçlarda yaklaşık 6 yıldır süren deplasman seyircisi yasağı sona erdi ve Beşiktaş taraftarları da derbide tribündeki yerini alabilecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, derbide düdüğün Cihan Aydın'da olacağını açıkladı. Aydın'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak, karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mehmet Türkmen olacak.

İKİ TAKIMDA EKSİKLER

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, sağ ayak tabanında tespit edilen kısmi plantar fasya yırtığı nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Hoffenheim maçında oynamayan Vaclav Cerny ise kadroya dahil edildi. Trabzonspor'da ise UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio karşısında golünü attıktan kısa süre sonra sakatlanan Paul Onuachu'nun durumu merak ediliyor.

DERBİDE 142. RANDEVU

Trabzonspor ile Beşiktaş bugüne kadar 141 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Beşiktaş 56, Trabzonspor ise 47 galibiyet alırken, 38 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım derbiye Avrupa'dan aldıkları galibiyetlerle moralli giriyor; Trabzonspor Konferans Ligi'nde KuPS Kuopio'yu 4-2, Beşiktaş ise Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.