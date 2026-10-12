Torino Udinese maçı hangi kanalda, Torino Udinese CANLI izlenir?

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Torino - Udinese maçı hangi kanalda yayınlanacak sorusu, karşılaşma öncesinde en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. Galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak iki takım arasındaki mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, yayın bilgilerini merakla bekliyor. Peki, Torino - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı izlenebilecek? Tüm merak edilenler haberimizin devamında...

TORİNO - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? SERİE A'DA PAZARTESİ GECESİ HEYECANI

Torino - Udinese maçı hangi kanalda, nereden canlı izlenir? İtalya Serie A'da Torino, bu akşam sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Pazartesi gecesinin kapanış karşılaşması olarak oynanacak mücadele öncesinde İtalyan futbolunu yakından takip eden futbolseverler, maçın başlama saatini ve Türkiye'deki yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Torino - Udinese karşılaşmasıyla ilgili tüm detaylar...

TORİNO - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN?

İtalya Serie A kapsamında oynanacak Torino - Udinese karşılaşması, bugün 12 Ekim 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Ev sahibi Torino, taraftarı önünde üç puanı hedeflerken, Udinese ise Torino deplasmanından puanla dönmenin yollarını arayacak.

TORİNO - UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele, Türkiye saati ile 21.45'te başlayacak. Yayın programında son dakika değişikliği olabileceği için futbolseverlerin resmi duyuruları kontrol etmesi öneriliyor.

TORİNO - UDİNESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino - Udinese karşılaşması, Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Serie A'nın Türkiye yayın haklarını elinde bulunduran S Sport, mücadeleyi hem televizyon hem de dijital platform aracılığıyla izleyicilere ulaştıracak.

S SPORT 2 HANGİ PLATFORMDA?

S Sport 2'yi televizyondan takip etmek isteyenler, kanala Turkcell TV+ platformunda 78. kanaldan ulaşabilecek. Kanal ayrıca Disney+ üzerinden internet yayınıyla da izlenebiliyor. Kanal numaralarının zaman zaman güncellenebileceği göz önünde bulundurularak, yayın öncesinde platformun güncel listesine göz atılması faydalı olacak.

S SPORT PLUS NEREDEN İZLENİR?

İnternet tabanlı bir yayın platformu olan S Sport Plus, karşılaşmayı dijital ortamda izlemek isteyenler için alternatif bir seçenek sunuyor. Futbolseverler, S Sport Plus'ın resmi internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden canlı yayına erişebilecek. Platformun Digiturk, D-Smart veya Tivibu gibi televizyon platformlarında doğrulanmış bir kanal numarası bulunmuyor.

TORİNO - UDİNESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takım arasındaki mücadele, Torino'nun iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Torino, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet hedeflerken, Udinese ise sahadan sürpriz bir sonuçla ayrılmak isteyecek.