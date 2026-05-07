7 Mayıs tarihi, geçmişten günümüze siyaset, bilim, kültür ve toplumsal gelişmeler açısından önemli olaylara sahne olmuş dikkat çekici günlerden biri olarak öne çıkıyor. Farklı dönemlerde yaşanan gelişmeler, dünya tarihinin akışını etkileyen olaylarla birleşerek 7 Mayıs’ı merak uyandıran tarihler arasında konumlandırıyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 7 Mayıs tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1824 – Beethoven 9. Senfoni’nin ilk seslendirilmesi
- 1915 – RMS Lusitania’nın batırılması
- 1945 – Nazi Almanyası’nın teslimiyeti (Reims)
- 1954 – Dien Bien Phu’nun düşüşü (Vietnam Savaşı)
- 2017 – Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi
DOĞUMLAR
- 1833 – Johannes Brahms
- 1861 – Rabindranath Tagore
- 1892 – Josip Broz Tito (yaklaşık tarih)
ÖLÜMLER
- 1825 – Antonio Salieri
- 1840 – Niccolò Paganini (hatırlatılan dönem etkisi)