Tanju Özcan kaç yıl ceza aldı, Tanju Özcan neden hapis cezası aldı, Tanju Özcan suçu ne?

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Karar duruşmasında mahkeme, Tanju Özcan’a marketlerle ilgili olaylar kapsamında zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verdi. Kurban organizasyonuna ilişkin iddialarda verilen cezalar ertelenirken, Özcan nitelikli dolandırıcılık suçlamasından beraat etti. İşte Tanju Özcan davasında verilen kararın ayrıntıları.

TANJU ÖZCAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

Mahkeme, Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan’ı davanın marketler bölümü kapsamında zincirleme şekilde irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Bu ceza, davada Özcan hakkında verilen en ağır hüküm oldu.

TANJU ÖZCAN NEDEN HAPİS CEZASI ALDI?

Özcan’a verilen hapis cezası, kamu görevlisinin görevini kötüye kullanarak kişileri çıkar sağlamaya zorlaması anlamına gelen irtikap suçuna dayanıyor. Davada, belediye ile iş ilişkisi bulunan marketlere yönelik eylemler bu suç kapsamında değerlendirildi ve mahkeme, bu eylemlerin zincirleme şekilde işlendiğine hükmetti.

KURBAN OLAYINDA VERİLEN CEZALAR ERTELENDİ

Davanın bir diğer bölümünü oluşturan kurban organizasyonuna ilişkin iddialarda mahkeme, Tanju Özcan’a her bir mağdur için ayrı ayrı 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak mahkeme, bu cezaların ertelenmesine hükmetti.

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Tanju Özcan hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla açılan davada ise mahkeme beraat kararı verdi. İddianamede Özcan hakkında bu suçtan 34 kez cezalandırılması talep edilmişti.

İDDİANAMEDE 263 YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianamede, Tanju Özcan’ın aralarında bulunduğu 19 sanık yer alıyordu. Özcan hakkında 6 kez icbar suretiyle irtikap, 3 kez irtikaba teşebbüs, 34 kez nitelikli dolandırıcılık ve 1 kez rüşvet suçlarından toplam 90 yıl 3 aydan 263 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti. Davada Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can ve BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız da tutuklu sanıklar arasında yer alıyordu.

DAVA SÜRECİ NASIL İLERLEDİ?

İrtikap soruşturması kapsamında tutuklanan Tanju Özcan, İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. İddianamenin kabul edilmesinin ardından Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle bir spor salonunda, yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldü. Davanın ilk duruşması Temmuz 2026’da başlamış, mahkeme heyeti uzun süren duruşmalar boyunca sanıkların savunmalarını dinlemişti.

KARAR KESİNLEŞTİ Mİ?

Yerel mahkemenin verdiği karar henüz kesinleşmiş değil. Taraflar, karara karşı istinaf yoluna başvurabilecek. Kararın kesinleşip kesinleşmeyeceği üst mahkemelerin değerlendirmesinin ardından netlik kazanacak.