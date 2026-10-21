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Tanju Çolak kimdir? Altın Ayakkabılı golcü TFF başkanlığına aday oldu

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Tanju Çolak kimdir? Altın Ayakkabılı golcü TFF başkanlığına aday oldu
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Eski milli futbolcu Tanju Çolak, 20 Ekim 2026 akşamı TYT Türk'teki Kral Analiz programında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 1987-88 sezonunda Galatasaray formasıyla 39 gol atıp Avrupa'nın gol kralı olan Çolak, maçlarda sahaya çıkan Türk oyuncu sayısını artırmak istiyor. Peki, Tanju Çolak kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Tanju Çolak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olduğunu 20 Ekim 2026 akşamı açıkladı. Kararını TYT Türk ekranlarındaki Kral Analiz programında duyuran eski golcü, futbolu "futbolun içerisinden gelenler" yönetsin dedi.

TANJU ÇOLAK TFF BAŞKANLIĞINA NEDEN ADAY OLDU?

Tanju Çolak, Türk futbolunu futbolcuların yönetmesi gerektiğini düşündüğü için TFF başkanlığına aday olduğunu söyledi. Programda basketbol ve güreş federasyonlarını örnek gösterdi ve "Neyimiz eksik?" diye sordu.

Çolak'ın en çok üzerinde durduğu konu sahadaki Türk oyuncu sayısıydı. Maçlarda 15-16 yabancı futbolcuya karşılık yalnızca 3 Türk oyuncunun forma giydiğini anlattı. Başkan seçilirse bu sayıyı 5'e, 6'ya çıkaracağını söyledi.

TANJU ÇOLAK KİMDİR?

Tanju Çolak, 1980'lerde ve 1990'ların başında Samsun spor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan eski milli santrfordur. 1987-88 sezonunda attığı 39 golle Avrupa liglerinin gol kralı oldu. A Milli Takım formasını 31 maçta giydi.

Kramponlarını 1994'te astı. Sonra bir süre Siirt spor ve Göztepe'de teknik direktörlük yaptı, ardından Progol adlı bir spor menajerlik şirketi kurdu.

TANJU ÇOLAK KAÇ YAŞINDA?

Tanju Çolak 62 yaşında. 10 Kasım 1963'te doğdu, yani üç hafta sonra 63'üne girecek.

TANJU ÇOLAK NERELİ?

Tanju Çolak Samsunlu. Futbola çocukken Samsun Yolspor'da başladı, profesyonelliğe de kentin büyük kulübü Samsunspor'da adım attı.

TANJU ÇOLAK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Tanju Çolak profesyonel kariyerinde Samsunspor, Galatasaray, Fenerbahçe ve İstanbulspor formalarını giydi. Galatasaray'a 1987-88 sezonu öncesinde geçti, 1991-92'de Fenerbahçe'ye transfer oldu. Son sezonunu 1993-94'te İstanbulspor'da oynadı.

Süper Lig'de toplam 240 gol attı. Galatasaray'da 1987-88 ve 1990-91, Fenerbahçe'de ise 1992-93 sezonunda ligin gol kralı oldu.

TANJU ÇOLAK ALTIN AYAKKABIYI NE ZAMAN KAZANDI?

Tanju Çolak, Altın Ayakkabı'yı Galatasaray'daki ilk sezonu olan 1987-88'de kazandı. O sezon ligde 39 gol attı. Guinness Dünya Rekorları bu sayıyı Süper Lig'de bir sezonda atılan en fazla gol olarak kayda geçiriyor.

TANJU ÇOLAK EVLİ Mİ?

Tanju Çolak, Aysu Çolak ile evli. Çiftin bir oğlu ve bir kızı var.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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