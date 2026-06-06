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Sürmene Belediye Başkanı kimdir, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu hangi partili?

Sürmene Belediye Başkanı kimdir, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu hangi partili?
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Sürmene Belediye Başkanı kimdir ve Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu hangi partiden seçilmiştir soruları, son günlerde vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Sürmene Belediye Başkanı kimdir?” ve “ Hüseyin Azizoğlu hangi partili?” soruları, özellikle yerel seçimlerin ardından Sürmene’de belediye yönetimini yakından takip eden vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Trabzon’un önemli ilçelerinden biri olan Sürmene’de belediye başkanının hangi siyasi partiyi temsil ettiği ve görevdeki isim hakkında detaylı bilgiler merak konusu olurken, Hüseyin Azizoğlu’nun siyasi kimliği de öne çıkıyor.

SÜRMENE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Trabzon’un ilçelerinden Sürmene’de belediye başkanlığı görevini Hüseyin Azizoğlu yürütmektedir. Yerel yönetim faaliyetleri kapsamında ilçede çeşitli altyapı, sosyal hizmet ve belediyecilik projelerine imza atan Azizoğlu, Sürmene Belediyesi’nin mevcut başkanı olarak görevine devam etmektedir. Vatandaşlar tarafından sıkça “Sürmene Belediye Başkanı kimdir?” sorusu araştırılırken, ilçenin yönetiminde aktif rol alan isim Hüseyin Azizoğlu olarak öne çıkmaktadır.

HÜSEYİN AZİZOĞLU HANGİ PARTİLİ?

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu’nun siyasi kimliği de vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Azizoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) mensubu bir siyasetçi olarak görev yapmaktadır. Yerel seçimlerde AK Parti adayı olarak yarışan Azizoğlu, aldığı oylarla Sürmene Belediye Başkanlığı görevine seçilmiştir.

SÜRMENE’DE BELEDİYECİLİK ÇALIŞMALARI

Hüseyin Azizoğlu döneminde Sürmene’de çeşitli belediye hizmetleri ve projeler ön plana çıkmaktadır. İlçede altyapı çalışmaları, çevre düzenlemeleri ve sosyal yaşamı geliştirmeye yönelik projeler belediyenin öncelikleri arasında yer almaktadır. Vatandaşlara daha etkin hizmet sunmak amacıyla belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilmektedir.

SÜRMENE BELEDİYESİ HAKKINDA

Sürmene Belediyesi, Trabzon’un Karadeniz kıyısında yer alan Sürmene ilçesinde yerel yönetim hizmetlerini yürüten resmi kurumdur. Belediye, ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik altyapı, temizlik, imar ve sosyal hizmet alanlarında faaliyet göstermektedir. Hüseyin Azizoğlu’nun başkanlığında belediye çalışmalarının devam ettiği bilinmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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