Sözcü TV ve KOZA TV fon cezası mı aldı, neden? Sözcü TV fon cezası olayı nedir?

Sözcü Tv ve KOZA TV, fon soruşturmasıyla ilgili yayınları nedeniyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) yaptırım kararıyla gündeme geldi. Kurul, Sözcü Tv'deki “Gazeteci Masası” ve “Bir Saat” programlarında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkındaki ifadeleri, KOZA TV'deki programlarda ise fon soruşturmasına ilişkin suçlamaların aktarılış biçimini değerlendirdi. RTÜK Sözcü TV ve KOZA TV'ye neden ceza verdi, Sözcü TV fon cezası olayı nedir? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

SÖZCÜ TV VE KOZA TV'YE RTÜK CEZASI MI VERİLDİ?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), fon soruşturmasıyla ilgili yayınları nedeniyle Sözcü TV ve KOZA TV hakkında idari para cezası kararı aldı. Kurulun değerlendirmesinde, Sözcü TV'de yayımlanan iki programda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik hakkındaki iddialar, KOZA TV'deki yayınlarda ise fon soruşturmasına ilişkin suçlamaların sunuluş biçimi ele alındı.

SÖZCÜ TV'YE RTÜK CEZASI HANGİ TARİHTEKİ YAYINLAR İÇİN VERİLDİ?

Sözcü TV'ye verilen ceza, 7 Ekim'de yayımlanan “Gazeteci Masası” ve 8 Ekim'de ekrana gelen “Bir Saat” programlarıyla ilgili incelemenin ardından uygulandı. Programlarda İsmail Saymaz'ın Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında dile getirdiği iddialar ve sonraki yayında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e yönelik ifadeler RTÜK tarafından değerlendirildi. Kurul, yayınların izleyici kanaatinin doğru ve sağlıklı oluşmasını engellediği sonucuna vararak 6112 sayılı Kanun'un ilgili hükmünün ihlal edildiğine karar verdi.

KOZA TV HANGİ YAYIN İLKESİNİ İHLAL ETTİ?

KOZA TV'de 8 Ekim'de yayımlanan “Gün İzi” ve “Günün Sonunda” programları, fon soruşturmasına ilişkin ifadeler nedeniyle incelemeye alındı. RTÜK, iktidarın bütün isimlerinin suçlamalara dahil olduğu yönündeki ifadelerin kesinlik taşıyacak biçimde aktarılmasını ve iddiaların kaynağının sorgulanmamasını değerlendirdi. Kurul, kanalın tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine ilişkin hükmü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

RTÜK'ÜN SÖZCÜ TV VE KOZA TV KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

RTÜK kararı, iki kanalda yayımlanan belirli programlarda tespit edilen yayın ihlallerine dayanıyor. Sözcü TV'ye izleyici kanaatinin doğru ve sağlıklı oluşmasını engelleyen yayınlar, KOZA TV'ye ise tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı yayınlar gerekçesiyle ceza verildi. Her iki kararda da fon soruşturmasıyla ilgili iddiaların yayınlarda ele alınış biçimi belirleyici oldu.