Slavia Prag hangi ülkenin, nerenin takımı? Slavia Prag kadro değeri ne kadar?

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Slavia Prag, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alan köklü kulüplerinden biridir. 1892 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekip, lig şampiyonlukları, kadrosundaki futbolcuların piyasa değerleri ve Avrupa kupalarındaki geçmişiyle dikkat çekiyor. Peki, Slavia Prag hangi ülkenin ve hangi şehrin takımı? Kadro değeri ne kadar, teknik direktörü kim ve en önemli futbolcuları kimler? İşte Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag hakkında merak edilen bilgiler.

SLAVIA PRAG HANGİ ÜLKENİN NERENİN TAKIMI?

Slavia Prag, Orta Avrupa ülkesi Çekya'nın başkenti Prag'da kurulmuş bir futbol kulübüdür. Resmî adı SK Slavia Praha olan takım, kırmızı-beyaz renkleriyle tanınıyor ve ülkenin en üst düzey futbol organizasyonu Chance Liga'da mücadele ediyor.

2 Kasım 1892 tarihinde kurulan Slavia Prag, Çek futbolunun en köklü kulüpleri arasında bulunuyor. Uzun yıllara dayanan geçmişiyle ülke futbolunda önemli bir yere sahip olan ekip, lig şampiyonluklarıyla da öne çıkıyor.

SLAVIA PRAG KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonu verilerine göre Slavia Prag'ın toplam kadro değeri 124,95 milyon euro olarak gösteriliyor. Çekya temsilcisinin kadrosunda 41 futbolcu bulunurken oyuncuların yaş ortalaması 24,4 olarak belirtiliyor.

Takımda 23 yabancı futbolcu ve 19 millî futbolcu yer alıyor. Kadro değeri, oyuncuların piyasa değerlerinin toplamını ifade ediyor.

SLAVIA PRAG KADRO BİLGİLERİ

Toplam kadro değeri: 124,95 milyon euro

Kadro genişliği: 41 futbolcu

Yaş ortalaması: 24,4

Yabancı futbolcu sayısı: 23

Millî futbolcu sayısı: 19

SLAVIA PRAG'IN EN DEĞERLİ FUTBOLCULARI

Slavia Prag kadrosunda piyasa değeri en yüksek futbolcular arasında David Moses ve Štepán Chaloupek ilk sırada bulunuyor. Transfermarkt'ın 2026-2027 sezonu verilerine göre iki oyuncunun da piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Takımın en değerli futbolcuları arasında Lukáš Provod, Michal Sadílek, David Zima ve Igoh Ogbu da yer alıyor.

Slavia Prag'ın en değerli oyuncuları ve piyasa değerleri

David Moses: 10 milyon euro

Štepán Chaloupek: 10 milyon euro

Lukáš Provod: 8 milyon euro

Michal Sadílek: 8 milyon euro

David Zima: 7 milyon euro

Igoh Ogbu: 7 milyon euro

Bu verilere göre David Moses ve Štepán Chaloupek, Slavia Prag'ın piyasa değeri en yüksek futbolcuları olarak öne çıkıyor.

SLAVIA PRAG'IN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

Slavia Prag'ın teknik direktörlüğünü Çek çalıştırıcı Jindrich Trpišovsky yapıyor. 2017 yılından bu yana takımın başında bulunan Trpišovsky, kulüpte uzun süredir görev yapan teknik direktörler arasında yer alıyor.

UEFA'nın Ağustos 2026'da yayımladığı kulüp profiline göre Trpišovsky, görev süresi boyunca Slavia Prag ile beş lig şampiyonluğu ve dört Çekya Kupası zaferi kazandı.

2017 yılından bu yana takımın teknik yönetimini üstlenen Trpišovsky, kulübün ligde elde ettiği şampiyonluklarda görev aldı.

SLAVIA PRAG'IN EN ÖNEMLİ FUTBOLCULARI KİMLER?

Slavia Prag'ın kadrosunda piyasa değerleriyle öne çıkan futbolcular arasında David Moses, Štepán Chaloupek, Lukáš Provod, Michal Sadílek, David Zima ve Igoh Ogbu bulunuyor.

David Moses ve Štepán Chaloupek, 10 milyon euroluk piyasa değerleriyle takımın en değerli oyuncuları olarak gösteriliyor. Lukáš Provod ve Michal Sadílek'in piyasa değerleri 8 milyon euro, David Zima ve Igoh Ogbu'nun değerleri ise 7 milyon euro olarak belirtiliyor.

Slavia Prag'ın kadrosundaki oyuncuların piyasa değerleri, 2026-2027 sezonu için açıklanan Transfermarkt verilerine dayanıyor.

SLAVIA PRAG KAÇ KEZ ŞAMPİYON OLDU?

Slavia Prag, 2025-2026 sezonunda kazandığı şampiyonlukla kulüp tarihindeki 23. lig şampiyonluğuna ulaştı. Çekya temsilcisi, bu başarıyla ülke futbolundaki şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi.

Kırmızı-beyazlı ekip, 15 Mayıs 2026 tarihinde Çekya Ligi'nin şampiyonluk grubunda Jablonec ile karşı karşıya geldi. Rakibini 5-1 mağlup eden Slavia Prag, üst üste ikinci kez lig şampiyonu oldu.

Karşılaşmada Štepán Chaloupek iki gol kaydederken Samuel Isife, Mojmír Chytil ve Tomáš Holeš de skora katkıda bulundu.

Slavia Prag, 2024-2025 sezonunda 22. lig şampiyonluğunu kazanmıştı. 2025-2026 sezonunda elde ettiği başarıyla şampiyonluk sayısını 23'e yükseltti.

SLAVIA PRAG'IN STADYUMU NEREDE KAÇ KİŞİLİK?

Slavia Prag, iç saha karşılaşmalarını Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Fortuna Arena'da oynuyor. Eden Arena adıyla da bilinen stat, 19 bin 370 seyirci kapasitesine sahip.

Kulübün iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Fortuna Arena, Prag'da bulunuyor. Slavia Prag, lig ve diğer organizasyonlardaki iç saha karşılaşmalarını bu statta oynuyor.