Sergey Vershinin kimdir? Batrakov'la görüşen Rus büyükelçi hangi görevlerde bulundu?

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Büyükelçi Sergey Vershinin'in Galatasaraylı futbolcu Aleksey Batrakov'la görüşmesinin videosunu 21 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşme Galatasaray'ın stadında yapıldı. Vershinin, kulüp başkanı Dursun Özbek'le de sohbet etti. Aynı akşam Batrakov, Galatasaray'ın Lille deplasmanında 4-2 kazandığı Şampiyonlar Ligi maçında bir gol attı.

SERGEY VERSHININ BATRAKOV'A NE SORDU?

Sergey Vershinin, videoda Batrakov'a dört soru sordu. İlki, oyuncuya en son ne zaman "Aleksey Andreyeviç" diye hitap edildiğiydi. Ad ve baba adıyla yapılan bu resmi hitaba Batrakov gülerek karşılık verdi: "Galiba şu an ilk ve son kezdi."

Ünlü olmanın zor olup olmadığı sorulunca bunun işlerinin bir parçası olduğunu söyledi. Takıma uyum sağlayıp sağlamadığı sorusuna "Evet, çok iyi kaynaştık" diye cevap verdi; bunun kariyerindeki ilk büyük iş olup olmadığı sorusuna da "Benim için kesinlikle" dedi. Vershinin ise Özbek'le sohbetinde genç oyuncunun takımı zafere taşıyacağını, bunu Türk takım arkadaşlarıyla birlikte yapacağını söyledi.

SERGEY VERSHININ KİMDİR?

Sergey Vershinin, Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi. 1954'te doğan kariyer diplomatı, 1976'da Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden (MGİMO) mezun oldu ve aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başladı. 1991'de bakanlığın Diplomasi Akademisi'ni bitirdi.

Meslek hayatının büyük kısmı Kuzey Afrika ve Orta Doğu üzerine geçti. Ankara'ya gelmeden önce yaklaşık sekiz yıl Dışişleri Bakan Yardımcısıydı.

SERGEY VERSHININ NE ZAMAN BÜYÜKELÇİ OLDU?

Sergey Vershinin, 20 Şubat 2026 tarihli kararnameyle Rusya'nın Türkiye'deki Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi oldu. Kararnameyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin imzaladı ve Vershinin'in bakan yardımcılığı görevi aynı gün sona erdi. Kahire Büyükelçisi Georgy Borisenko da ayrı bir kararnameyle bakan yardımcılığına getirildi.

Ankara'daki büyükelçilik koltuğu yaklaşık beş ay boş kaldı. Önceki büyükelçi Aleksey Yerhov 5 Eylül 2025'te Taşkent'e atanmıştı; aradaki dönemde misyonu geçici maslahatgüzar Aleksey İvanov yürüttü.

SERGEY VERSHININ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Sergey Vershinin, 1976-1981 yıllarında Moskova'nın Fas'taki temsilciliğinde, 1984-1991'de Cezayir'de çalıştı. 1993-1997 arasında Tunus Büyükelçiliği'nde müsteşardı. 1999'da Cezayir Büyükelçisi oldu ve 2003'e kadar bu görevde kaldı.

2004'te bakanlığın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi'ne başkan yardımcısı olarak döndü, bir yıl sonra dairenin başına geçti. 2011'de Dışişleri Bakanı'nın Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi oldu, aynı yıl bakanlığın Kolej üyeliğine getirildi. 27 Mart 2018'de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

SERGEY VERSHININ HANGİ DİLLERİ BİLİYOR?

Sergey Vershinin, Rusçanın yanında Arapça, Fransızca ve İngilizce biliyor. Fas, Cezayir ve Tunus'taki görevleriyle Arapça ve Fransızca konuşulan ülkelerde toplam 20 yıla yakın çalıştı.